Росіяни розповсюджують фейки про захоплення населених пунктів на Житомирщині, щоб посіяти паніку, - голова Коростенської РВА Тарасюк

Жодних танків РФ в Овручі на Житомирщині не було, а саме місто ніхто не захоплював. Це - інформаційно-психологічні вкиди з боку РФ.

Про це голова Коростенської районної військової адміністрації Юрій Тарасюк розповів у коментарі Суспільному, передає Цензор.НЕТ.

"Все це для того, щоб посіяти паніку серед населення прикордонних районів. До прикладу, зараз поступає інформація, що ворожі диверсійно-розвідувальні групи (ДРГ) хочуть проникнути на територію України. Але ж ви розумієте, що там стоять і прикордонники, і військові - з нашого боку кордон посилено охороняється. Аби ці ДРГ мали хоч якийсь шанс сюди проникнути, треба багато що зробити - в тому числі, наприклад, дезорієнтувати населення, щоб воно почало панікувати і масово виїжджати, створюючи на прикордонних територіях атмосферу хаосу. Хаос може слугувати прикриттям для проникнення ворожих ДРГ на територію", - поінформував Юрій Тарасюк.

Окрім того, за його словами, на кордоні, починаючи з 24 лютого, активно йде зведення додаткових фортифікаційних споруд.

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"Це неперервний процес - підготовка йде постійно, на кордоні і будуються, і окопуються. Стіни на кордоні з Білоруссю поки що не зводять, але військово-інженерна підготовка триває", - сказав Юрій Тарасюк і закликав населення прикордонних територій Житомирщини не панікувати та не розповсюджувати інформаційні вкиди від РФ.

Нагадаємо, над ранок 25 червня РФ завдала ракетних ударів по Львівщині, Житомирщині, Чернігівщині. Над Хмельниччиною ППО збили дві ракети. У ГУР зазначили, що авіаудар по Україні уперше було завдано безпосередньо з території Білорусі.

Зранку 25 червня у Житомирі було чутно звуки близько двох десятків вибухів. Житомирський міський голова Сергій Сухомлин повідомив, що по Житомиру з боку Білорусі було запущено 24 ракети. Загалом по інфраструктурних об'єктах області з боку Білорусі було запущено близько 30 ракет, десяток з яких збила українська ППО.

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