Армія РФ обстріляла з "Ураганів" Криворізький район на Дніпропетровщині, - голова облради Лукашук
4 2003
Ворожі війська обстріляли з "Ураганів" та ствольної артилерії два населених пункти на Дніпропетровщині.
Про це повідомив в телеграмі голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук, інформує Цензор.НЕТ.
"Криворізький район знову під обстрілами. Протягом дня окупанти зі ствольної артилерії та "Ураганів" вдарили по населених пунктах Велика Костромка і Мала Костромка", – написав він.
Лукашук уточнив, що в Малій Костромці зруйновано одну господарчу споруду, друга внаслідок обстрілу згоріла. Люди, за його інформацією, не постраждали.
В інших районах Дніпропетровщині день минув спокійно.