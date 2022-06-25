Джонсон застеріг від спроб примусу Києва до "поганого миру"

Прем’єр-міністр Великої Британії Боріс Джонсон, який активно висловлюється на підтримку України в умовах повномасштабного російського вторгнення, заявив, що побоюється тиску на Київ з метою змусити українську владу погодитися на укладання "поганого миру" з Москвою.

Подібний крок, за словами Джонсона, спричинив би довгострокову глобальну катастрофу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Занадто багато країн говорять про те, що це Європейська війна, в якій немає необхідності... і тому тиск зростатиме, щоб спонукати, можливо, примусити Україну до поганого миру", – сказав голова британського уряду журналістам під час візиту до столиці Руанди Кігалі, куди він прибув для участі у саміті Співдружності націй.

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Як сказав Джонсон, дозволити президенту РФ Володимиру Путіну домогтися свого в Україні було б небезпечно для міжнародної безпеки і призвело б до довгострокової економічної катастрофи.

"Немає сумнівів, що у світі накопичилася чимала втома від того, що відбувається в Україні, але я думаю, що вони переможуть. Це їхня країна. Вони борються за неї відчайдушно і потребують належної підтримки", – зазначив Джонсон.

Британський прем’єр-міністр наголосив, що зараз не час заохочувати українців погоджуватися на поганий мир, заради якого їм пропонують відмовитися від значної частини своїх територій. Джонсон повторив, що це стало б катастрофою і викликало б нову хвилю ескалації з боку Путіна в будь-який момент.

Коментарі Боріса Джонсона пролунали у період, коли українські військові продовжують спроби стримати великий російський наступ у східних регіонах країни.

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