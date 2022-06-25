Джонсон застеріг від спроб примусу Києва до "поганого миру"
Подібний крок, за словами Джонсона, спричинив би довгострокову глобальну катастрофу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
"Занадто багато країн говорять про те, що це Європейська війна, в якій немає необхідності... і тому тиск зростатиме, щоб спонукати, можливо, примусити Україну до поганого миру", – сказав голова британського уряду журналістам під час візиту до столиці Руанди Кігалі, куди він прибув для участі у саміті Співдружності націй.
Як сказав Джонсон, дозволити президенту РФ Володимиру Путіну домогтися свого в Україні було б небезпечно для міжнародної безпеки і призвело б до довгострокової економічної катастрофи.
"Немає сумнівів, що у світі накопичилася чимала втома від того, що відбувається в Україні, але я думаю, що вони переможуть. Це їхня країна. Вони борються за неї відчайдушно і потребують належної підтримки", – зазначив Джонсон.
Британський прем’єр-міністр наголосив, що зараз не час заохочувати українців погоджуватися на поганий мир, заради якого їм пропонують відмовитися від значної частини своїх територій. Джонсон повторив, що це стало б катастрофою і викликало б нову хвилю ескалації з боку Путіна в будь-який момент.
Коментарі Боріса Джонсона пролунали у період, коли українські військові продовжують спроби стримати великий російський наступ у східних регіонах країни.