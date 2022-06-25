Окупанти викрали голову Станіславської громади на Херсонщині Самойленка
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Російські військові викрали голову Станіславської громади Івана Самойленка.
Цю інформацію Суспільному підтвердив радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань, передає Цензор.НЕТ.
Раніше Самойленко повідомляв, що військові РФ забрали у нього телефон і "перевіряли" його протягом 11 діб. До 23 червня голова громади був на зв'язку і виконував свої обов'язки.
Зараз місце його перебування невідоме.
Зазначимо, що Самойленко регулярно писав у фейсбуці про життя своєї громади в окупації, останній допис датований 23 червня.