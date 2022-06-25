Зеленський відзначив державними нагородами 237 захисників України, з них посмертно — 17

Президент Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 237 Захисників і Захисниць України, з них посмертно — 17.

Відповідні укази опубліковані на сайті президента, інфрмує Цензор.НЕТ.

За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі українських воїнів нагороджено орденами Богдана Хмельницького, "За мужність", Данила Галицького, медалями "За військову службу Україні", "Захиснику Вітчизни", "За врятоване життя".

Із переліком нагороджених можна ознайомитись за посиланням 1 та 2.

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