Росія проводить приховану мобілізацію, - Буданов

Росія поповнює свої збройні сили за рахунок прихованої мобілізації, тому немає сенсу чекати, поки її наступальний потенціал вичерпається.

Про це сказав у суботу начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов у інтерв‘ю Reuters, передає Цензор.НЕТ.

На переконання Буданова, Україна може домогтися перемоги над росією тільки за допомогою військової сили.

"Стратегія дуже проста. Стабілізувати ситуацію. Отримати необхідну кількість техніки й підготувати необхідну кількість сил і засобів для початку контрнаступу, щоб повернути всю нашу територію", - сказав він.

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За його словами, "не слід чекати дива, що вони втомляться, перестануть хотіти воювати і так далі".

"Ми повернемо нашу територію в результаті нашого контрнаступу", - додав він.

В російських операціях в Україні беруть участь 330 тисяч осіб, що становить третину всіх збройних сил рф, і ця цифра, за його даними, включає також небойовий персонал, зокрема співробітників тилових служб.

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Буданов зазначив, що спокійно ставиться до можливості оголошення росією відкритої мобілізації, оскільки це спричинить незадоволення всередині країни.

"Вони справді бояться цього - саме тому мобілізація проходить приховано, зокрема, з використанням (резервістів)", - зауважив він.

Особовий склад військових частин, які брали участь у вторгненні 24 лютого, замінено, подекуди двічі, сказав він.

"Це не ті добре навчені люди, яких готували протягом багатьох років", - пояснив Буданов.

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