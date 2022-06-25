Росія проводить приховану мобілізацію, - Буданов
Про це сказав у суботу начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов у інтерв‘ю Reuters, передає Цензор.НЕТ.
На переконання Буданова, Україна може домогтися перемоги над росією тільки за допомогою військової сили.
"Стратегія дуже проста. Стабілізувати ситуацію. Отримати необхідну кількість техніки й підготувати необхідну кількість сил і засобів для початку контрнаступу, щоб повернути всю нашу територію", - сказав він.
За його словами, "не слід чекати дива, що вони втомляться, перестануть хотіти воювати і так далі".
"Ми повернемо нашу територію в результаті нашого контрнаступу", - додав він.
В російських операціях в Україні беруть участь 330 тисяч осіб, що становить третину всіх збройних сил рф, і ця цифра, за його даними, включає також небойовий персонал, зокрема співробітників тилових служб.
Буданов зазначив, що спокійно ставиться до можливості оголошення росією відкритої мобілізації, оскільки це спричинить незадоволення всередині країни.
"Вони справді бояться цього - саме тому мобілізація проходить приховано, зокрема, з використанням (резервістів)", - зауважив він.
Особовий склад військових частин, які брали участь у вторгненні 24 лютого, замінено, подекуди двічі, сказав він.
"Це не ті добре навчені люди, яких готували протягом багатьох років", - пояснив Буданов.