Новини

Британців, які запропонували житло значно більше ніж українців, які шукають притулку, - посол Британії Сіммонс

5 42663
Британців, які запропонували житло значно більше ніж українців, які шукають притулку, - посол Британії Сіммонс
Мелінда Сіммонс, пані посол Сполученого Королівства в Україні розповіла що Велика Британія видала 130 тисяч віз для українців за двома доступними програмами

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона повідомила під час інтерв'ю Суспільному.

"Насправді це приблизна кількість, я думаю, що вона вже перевалила за 130 тисяч. Втім це тільки кількість виданих віз, яка необов'язково дорівнює кількості людей, які скористались можливістю приїхати", - сказала Сіммонс.

Суспільне повідомляє, що зараз у Британії перебувають 80 тисяч українців. У Сполученому Королівстві дії дві програми для в'їзду для біженців з України. Сімейна, коли житло пропонують родичі та програма "Дім для України", де помешкання пропонують британці.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Латвійське суспільство втомилося від біженців з України, - голова МВС

"Наразі кількість зареєстрованих британських сімей значно перевищує кількість українців, які шукають прихисток. Виклик полягає в тому, щоб підібрати правильних людей. Тому варто не зосереджуватись на цифрах, а звернути увагу на зусилля, які докладають уряд і громади, щоб мати з трьома дітьми, в якої зовсім інші потреби ніж у підлітка без супроводу, потрапила до сім'ї, де ці потреби будуть враховані", - додала пані посол.

Раніше британські ЗМІ критикували уряд за те, що українці біли змушені довго очікувати на розгляд заявок. Пані посол пояснила причини проблеми.

"Проблема полягала в тому, що багато тисяч українців подали заявки з використанням цих схем і МВС зробило все можливе, щоб забезпечити необхідну кількість співробітників, які працюють над оформленням віз", - сказала Сіммонс.

Також читайте: Британія спростить в'їзд до країни для неповнолітніх українців, - The Times

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Vyacheslav Horbokon
    Коли рашисти підійшли до мого дому на 12 кілометрів і майже весь час була канонада , я відправив дружину і сина у Польщу. Це було 4 березня. Сам пішов в тероборону і з автоматом стояв на блок посту , допомогав нашим артилеристам розвантажувати ракети до градів , готувалися про всяк випадок давати відпір ворогу. З дружиною весь час спілкувались. Вона мені розповідала прро поводження деяких (в лапках) біженців , коли вони кричатьь , намагаються встановити в чужій хаті свої порядки , вона казала ,що їй соромно за них. Вони приїхали у гості , а ведуть себе точно як свині! Але не всі хто виїхав такі. Моя дружина повернулась вже , бо рашисти від нас втекли (з під Києва) . Те що я їх відправив було правильним рішенням , бо ризик був дуже великий , могли просто градами накрити село ! А ще місяць провели б у підвалі , бо зразу бігли на кожен вибух та постріл. Самому набагато легше у такій ситуації , коли розумієш , що рідні в безепеці.Можна і робити щось і не боятись за них. Тому трохи вгамуйтесь , не всі такі , але саме такі свині і псують думку про українців , бо про нормальних ніхто не чує , а оці тварюки у всіх на язиці! Я не знаю , чи є сенс вибачатись за них , бо у кожному суспільстві є такі , але все ж таки вибачусь ,хоча б за те , що ми їх не можемо навернути до ладу! Дуже багато проблем і без них , але я сподіваюсь , все ж таки все буде добре !
  • Семен Шкаралупа
    Низький вам уклін за підтримку, британці.
  • Женя-Женя
    я вам скажу, что по моему опыту, чаще всего выезжает и остается такое именно такое г*но. Падкое до халявы, виз, паспортов и социала. Есть конечно нормальные, но лично из моих знакомых до сих пор там сидят самые говнистые люди.
    Мой вам совет. Проверяйте их по ИНН номеру. Пусть докажут, что они из зоны БД, где нет ни работы, ни кола, ни двора. Не доказали? гоните в шею!
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини