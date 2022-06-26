Єврорада, при наданні Україні статусу кандидата в ЄС, не передбачила його відкликання, - Стефанішина
Про це заявила віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина у інтерв'ю, яке транслювалось в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Вона зазначила, що статус кандидата в ЄС Україна отримала безумовно.
"Щодо семи умов. Рішення передбачає, що Єврокомісія в кінці року зробить оцінку виконання цих умов і від цього будуть визначатися подальші етапи, пов'язані з членством. Тобто вони не прив'язуються до того рішення, яке ми здобули", - сказала Стефанішина.
Вона наголосила, що в рішенні Євроради не йдеться про відкликання статусу кандидата у разі невиконання умов.
Умови, які Україна має виконати: реформа Конституційного суду, продовження судової реформ, антикорупція, включно з призначенням керівника САП та проведення конкурсу на очільника НАБУ, боротьба з відмиванням коштів, втілення антиолігархічного закону, узгодження аудіовізуального законодавства з європейським, зміна законодавства про нацменшини.