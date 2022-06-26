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Військове керівництво України прагне централізовано координувати дії партизанів, - американський Інститут вивчення війни

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Військове керівництво України прагне централізовано координувати дії партизанів, - американський Інститут вивчення війни
Українське військове керівництво, ймовірно, хоче централізовано координувати дії українських партизанів на окупованих РФ територіях.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW).

Зазначається, що мета - підірвати контроль Росії та, можливо, підготуватися до скоординованих операцій із українськими силами.

Генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко сказав, що українські партизани лише чекають слушного моменту, аби приєднатися до боротьби з ворогом.

Читайте: Партизанська активність заважає Росії закріплюватися на окупованих територіях, - американський Інститут вивчення війни

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Топ коментарі

  • Serg Sergeev
    А партизаны доверяют укр военному руководству?
    После Вандергейта, после слития баз данных военнослужащих, после слития списков ТРО?
    После сбежавших сбу ков и 0 реакции президента и правительства?
    Вообще Зеленский не поменял ещё ни одного накосячившего рядом с собой. Ни Ермака ни Баканова ни Татарова на Венедиктову ни Безуглу ни Арестовича и мн др.
  • Oleg Zaporogec
    Централізовано координувати..це призведе до здачі партизан ворогу..бо як показала практика багато партизан засипалась на зв'язку
  • Sergii Naushenko
    100% ви праві. Чим більше централізації в керуванні - тим більше ймовірності витоку інформації.
    Ще трохи - і Арестович буде давати прямі включенні зі штабу партизанського руху...
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