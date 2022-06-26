Військове керівництво України прагне централізовано координувати дії партизанів, - американський Інститут вивчення війни
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Українське військове керівництво, ймовірно, хоче централізовано координувати дії українських партизанів на окупованих РФ територіях.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW).
Зазначається, що мета - підірвати контроль Росії та, можливо, підготуватися до скоординованих операцій із українськими силами.
Генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко сказав, що українські партизани лише чекають слушного моменту, аби приєднатися до боротьби з ворогом.