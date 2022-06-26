У Києві пролунало чотири вибухи

Вранці 26 червня в Києві пролунали вибухи.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

У столиці пролунало чотири вибухи.

Повітряну тривогу в Києві оголосили о 5:47.

Також читайте: Київ має ефективну ППО, однак загроза масованого ракетного удару наразі існує, - Павлюк