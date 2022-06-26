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У Києві пролунало чотири вибухи

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У Києві пролунало чотири вибухи
Вранці 26 червня в Києві пролунали вибухи.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

У столиці пролунало чотири вибухи.

Повітряну тривогу в Києві оголосили о 5:47.

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Топ коментарі

  • Right Right 2d264255
    Зеля ж казав що Порошенко наживається на війна, от приберемо Пороха і війна закінчиться, Пороха прибрали і війна стала в сотні разів маштабнішою
  • Right Right 2d264255
    Зе хотів би капітулювати ще з першого дня, але Украіна тримається не на кварталівському малоросу, а на армії, а армія нах посилає Моніку з її планом капітуляції
  • Super Gut
    Всі вже забули а я нагадаю, що в погоні за порошенко, рашистські повії із гбр конфіскували у підрозділі ЗСУ, ключові запчастини до ракетного комплексу с300. В результаті чого, цілий полк ппо/про став металобрухтом. Ще раз: підчас війни, рашистскі колаборанти роззброюють військових! А ви питаєте чому не працює про. От тому воно не працює, що країною керують гниди!
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