У Києві пролунало чотири вибухи
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Вранці 26 червня в Києві пролунали вибухи.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП.
У столиці пролунало чотири вибухи.
Повітряну тривогу в Києві оголосили о 5:47.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП.
У столиці пролунало чотири вибухи.
Повітряну тривогу в Києві оголосили о 5:47.
Зеля ж казав що Порошенко наживається на війна, от приберемо Пороха і війна закінчиться, Пороха прибрали і війна стала в сотні разів маштабнішою
Зе хотів би капітулювати ще з першого дня, але Украіна тримається не на кварталівському малоросу, а на армії, а армія нах посилає Моніку з її планом капітуляції
Всі вже забули а я нагадаю, що в погоні за порошенко, рашистські повії із гбр конфіскували у підрозділі ЗСУ, ключові запчастини до ракетного комплексу с300. В результаті чого, цілий полк ппо/про став металобрухтом. Ще раз: підчас війни, рашистскі колаборанти роззброюють військових! А ви питаєте чому не працює про. От тому воно не працює, що країною керують гниди!