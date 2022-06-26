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На результати контрнаступу на Херсонщині варто чекати в серпні, - Буданов

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На результати контрнаступу на Херсонщині варто чекати в серпні, - Буданов
Результатів контрнаступу українських сил на Херсонщині можна очікувати з серпня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов у Reuters.

Зазначається, що Буданов відмовився повідомити будь-які плани контрнаступу, але сказав, що "з серпня слід очікувати на видимі результати військової активності України. Просто зачекайте трохи, і ми побачимо, що це принесе". Він сказав, що будь-який контрнаступ залежатиме від різних факторів, у тому числі від добре оснащеної концентрації сил. Це, своєю чергою, залежатиме від допомоги Україні з боку закордонних партнерів.

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Топ коментарі

  • Яр Холодний
    Буданов! Ти у нас "прес-секретар" чи "керівник ГУР"? Подібні "прогнози" може і "соска з цицьками" виголошувать Працювать не пробував? Чи ти не знаєш що це таке?
  • Nikolai Chizhevsky
    в жодної країні світу розвідка не працює блогером і не повідомляє докладно публічно щодня
  • валерий коренев 41e3634f
    Спец по вагнеровцам вообще-то должен сидеть тихо и не вякать, а тем более разглашать будущие военные операции, хотя стукануть врагу, т.е. своему командованию, у него на первом месте
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