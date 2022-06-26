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Російська ракета влучила в 9-поверхівку на Лук'янівці в Києві, знесено кілька верхніх поверхів, - Геращенко

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Російська ракета влучила в 9-поверхівку на Лук'янівці в Києві, знесено кілька верхніх поверхів, - Геращенко
Унаслідок ранкового ракетного удару по Києву пошкоджено 9-поверхівку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал радника глави МВС Антона Геращенко.

"Ракета влучила в дах 9-поверхового житлового будинку на Лук'янівці та знесла кілька верхніх поверхів.

Рятувальники борються із вогнем. Місце трагедії оточене поліцією.

Інформація про жертв та потерпілих уточнюється", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Вибухи пролунали в Шевченківському районі Києва, - Кличко

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Топ коментарі

  • Яр Холодний
    Тут на днях один ДЛБЙБ висловлював подив і невдоволення - чому це орки обстрілюють "другорядні" міста а Київ "минають" Надіюсь - "тепер його душенька "задоволена"?!
  • Garry Grant
    Лук'янівка-це історична місцевість в Києві,яка знаходиться в Шевченківському районі.
  • Тонка червона лінія
    Схоже розпочався ракетний терор рашистів житлових кварталів великих міст України через їхнє воєнне безсилля. Їм вкрай зараз потрібно розпочати переговори про припинення вогню, щобо устаканитись на захопленій на сьогоднішній день території та накопичити і перегрупувати свої війска для подальшого наступу.
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