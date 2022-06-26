Російська ракета влучила в 9-поверхівку на Лук'янівці в Києві, знесено кілька верхніх поверхів, - Геращенко
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Унаслідок ранкового ракетного удару по Києву пошкоджено 9-поверхівку.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал радника глави МВС Антона Геращенко.
"Ракета влучила в дах 9-поверхового житлового будинку на Лук'янівці та знесла кілька верхніх поверхів.
Рятувальники борються із вогнем. Місце трагедії оточене поліцією.
Інформація про жертв та потерпілих уточнюється", - йдеться в повідомленні.