Ракетний удар по Києву: горить 9-поверхівка у Шевченківському районі, частково зруйновано три верхні поверхи, попередньо 1 людина постраждала, - ДСНС. ФОТО
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Рятувальники ліквідовують наслідки ворожого обстрілу у Шевченківському районі столиці.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.
Як зазначається, 26 червня о 06:29 до ДСНС України надійшло повідомлення про пожежу у Шевченківському районі столиці.
"На місце події негайно прибули найближчі пожежно-рятувальні підрозділи. Бійці встановили, що внаслідок ворожого обстрілу, сталося загоряння у 9-поверховому житловому будинку з частковим руйнуванням 7, 8 та 9 поверхів. Сталося загоряння на загальній площі 300 кв.м. Наразі проводяться заходи по ліквідації пожежі та рятуванню людей", - йдеться у повідомленні.
За попередніми даними ДСНС, постраждала 1 особа.
На місці задіяно 19 од. пожежної техніки та 67 чол. особового складу.