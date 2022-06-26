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Ракетний удар по Києву: горить 9-поверхівка у Шевченківському районі, частково зруйновано три верхні поверхи, попередньо 1 людина постраждала, - ДСНС. ФОТО

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Рятувальники ліквідовують наслідки ворожого обстрілу у Шевченківському районі столиці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, 26 червня о 06:29 до ДСНС України надійшло повідомлення про пожежу у Шевченківському районі столиці.

"На місце події негайно прибули найближчі пожежно-рятувальні підрозділи. Бійці встановили, що внаслідок ворожого обстрілу, сталося загоряння у 9-поверховому житловому будинку з частковим руйнуванням 7, 8 та 9 поверхів. Сталося загоряння на загальній площі 300 кв.м. Наразі проводяться заходи по ліквідації пожежі та рятуванню людей", - йдеться у повідомленні.

За попередніми даними ДСНС, постраждала 1 особа.

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На місці задіяно 19 од. пожежної техніки та 67 чол. особового складу.

Ракетний удар по Києву: горить 9-поверхівка у Шевченківському районі, частково зруйновано три верхні поверхи, попередньо 1 людина постраждала, - ДСНС 01
Ракетний удар по Києву: горить 9-поверхівка у Шевченківському районі, частково зруйновано три верхні поверхи, попередньо 1 людина постраждала, - ДСНС 02
Ракетний удар по Києву: горить 9-поверхівка у Шевченківському районі, частково зруйновано три верхні поверхи, попередньо 1 людина постраждала, - ДСНС 03
Ракетний удар по Києву: горить 9-поверхівка у Шевченківському районі, частково зруйновано три верхні поверхи, попередньо 1 людина постраждала, - ДСНС 04

Топ коментарі

  • Eques Patriam
    Скільки за це було страчено тисяч росіян та спалено їх населених пунктів?

    Зрозумійте вони розуміють тільки силу.

    Ось Білорусь не наказали і вони знову почали робити обстріли. За кожну знищену багатоповерхівку на московії повинно ставати на один район і його жителів платників податків менше. Інше призведе до атомної війни так як росія не побачить відповідь та буде пробувати щось сильніше.

    Тільки превентивний атомний удар зупинить росію та не дасть початись атомній війні.
  • Валерий Коломиец 6a8f7b0f
    Зіичайно можемо. Точка-У спокійно долітає від Харкова до бєлгорода. Можна було б помститися за щодєнні обстріли Харкова. На деяких ділянках Сумської та Харківської області ми можемо доставати до важливих об'єктів інфраструктури (ж/д станції, електропідстанції, мости, шляхопроводи) на території рашки навіть смерчами та ураганами.
    Але нема "політичного рішення"! Іншими словами, до влади в нас прийшло інфантильне покоління народжених у 80-ті - 90-ті роки. Воно нічого не знає про психологію кацапів, бо перетиналось з ними лише на бізнес- корпоративах, курортах Анталії та у грі "Танчики". Воно нічого не знає про виживання, як люди у 1991-1995 роках масово втрачали роботу, з нуля починали свій малий бізнес і інколи не знали, чи зможуть завтра нагодувати своїх дітей.
    Воно росло у відносно ситих 2000-х коли вже були супермаркети, куртки Аляска і кросівки Адідас, тампакси, бритви Жілет, платні клінікі, пристойна стоматологія, можливість вчитись за кордоном, тури в Єгипет і Туреччину.
    У цього покоління не було викликів, пов'язаних з необхідністю виживання.
    І ось воно прийшло до влади...
  • Sophia-Maria Duglass
    Ну, Україна у відповідь може ударити по раше ? Орки борзеють від безнаказанности

    якщо о 6 ранку в неділю зруйновано 3 поверху , то на жаль жертви е.
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