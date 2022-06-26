Кличко про ракетний удар по Києву: Під завалами є люди, двох постраждалих госпіталізували. ВIДЕО
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У 9-поверхівці у Шевченківському районі, куди влучила російська ракета, тривають пошуково-рятувальні роботи.
Про це повідомив у телеграм-каналі міський голова Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.
"Друзі! У житловому будинку в Шевченківському районі, куди влучила ракета, тривають пошуково-рятувальні роботи. Під завалами є люди. Частину мешканців евакуювали, двох постраждалих госпіталізували. Рятувальники продовжують працювати, медики на місці", - йдеться у повідомленні.