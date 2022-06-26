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Кличко про ракетний удар по Києву: Під завалами є люди, двох постраждалих госпіталізували. ВIДЕО

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У 9-поверхівці у Шевченківському районі, куди влучила російська ракета, тривають пошуково-рятувальні роботи.

Про це повідомив у телеграм-каналі міський голова Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

"Друзі! У житловому будинку в Шевченківському районі, куди влучила ракета, тривають пошуково-рятувальні роботи. Під завалами є люди. Частину мешканців евакуювали, двох постраждалих госпіталізували. Рятувальники продовжують працювати, медики на місці", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ракетний удар по Києву: горить 9-поверхівка у Шевченківському районі, частково зруйновано три верхні поверхи, попередньо 1 людина постраждала, - ДСНС

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Топ коментарі

  • Volodymyr Volodymyr 47e311b5
    Йозеф Кнехт

    @jozefkneht1

    ·
    16 ч

    48 ракет по території України це звичайна робоча ситуація на війні, а один удар за допомогою HIMARS по території рашистів це неприйнятна ескалація. Як можна грати за правилами з пдрами, для яких немає жодних правил?
  • Дядя Вова 542d1227
    Мскл памʼятайте: ми злі і памʼять у нас добра.
  • Влад Влад 650ec637
    Постраждалим- одужання. Усім іншим- не істеріть, це війна.
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