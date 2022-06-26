Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 34, 850 осіб, 217 літаків, 184 гелікоптери, 1532 танки та 3659 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Війська РФ, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 26 червня втрати особового складу противника становлять приблизно 34 850 осіб.