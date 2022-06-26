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7-річну дівчинку дістали з-під завалів у Шевченківському районі Києва. ФОТО дня + ВІДЕО

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Рятувальники витягнули з-під завалів у Шевченківському районі Києва 6-річну дитину.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

В соцмережах повідомляють, що з-під завалів дістали також тіло її батька.

7-річну дівчинку дістали з-під завалів у Шевченківському районі Києва 01

Пізніше в ДСНС уточнили, що врятовано дівчинку, приблизно 7-ми років, з під завалів в 9-ти поверховому житловому будинку, де було влучено ракетою під час ворожого обстрілу.

"Рятувальники дістали дівчинку із під завалів та за допомогою медичних нош передали медичним працівникам. Наразі проводяться роботи по рятуванню людей із під завалів. На місці працює 22 пожежно-рятувальної техніки та 78 чоловік особового складу", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ракетний удар по Києву: рятувальники дістають людей та тварин з-під завалів. ВIДЕО

7-річну дівчинку дістали з-під завалів у Шевченківському районі Києва 02
7-річну дівчинку дістали з-під завалів у Шевченківському районі Києва 03

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Топ коментарі

  • Злий Грицько
    Підараси кацапсячі та і бульопідори теж причетні. Горіть вам всім в пеклі!
  • Сергей Белоконь fcb5aa46
    сдохни *****.
    разом з чортами,яких помилково називають армією.
  • Garry Grant
    Ну да. Типичная "нацистка". Кацапня @баная. Сдохните,твари.
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