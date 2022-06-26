Унаслідок агресії РФ в Україні 339 дітей загинули та понад 613 поранені, - Офіс генпрокурора
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.
Зазначається, що ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їхнього встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
"Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 335, Харківській - 179, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 57, Херсонській - 52, Миколаївській - 48, Запорізькій - 31, Сумській – 17", - йдеться в повідомленні.
Зокрема, 23 червня внаслідок артилерійського обстрілу окупантами смт Малорязанцеве Попаснянського району Луганської області зазнали поранень двоє дітей 6 та 9 років.
Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2061 заклад освіти. З них 213 зруйновано повністю.