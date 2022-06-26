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Окупанти погрожують фізичною розправою і вимагають у родичів та знайомих ключі від пустих осель ВПО, - Запорізька ОВА

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Окупанти погрожують фізичною розправою і вимагають у родичів та знайомих ключі від пустих осель ВПО, - Запорізька ОВА
Рашисти вимагають у родичів ключі від квартир та будинків родин, що евакуювались із тимчасово окупованої частини Запорізької області. У разі відмови - вибивають двері та заходять самі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Запорізькій ОВА.

"Погрожуючи фізичною розправою, вони цинічно вимагають у родичів та знайомих ключі від пустих осель вимушено переміщених сімей. У разі відмови – вибивають двері і вселяються у квартири, вільно користуючись усім залишеним українцями майном як власним. Стало відомо, що до людей, котрі доглядають за такими помешканнями, приходять "визволителі" і вимагають віддати їм ключі, аби розміститися у цих тимчасово покинутих квартирах", - йдеться у повідомленні.

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Топ коментарі

  • Вася Быколог
    Для московії - статус країни-терориста та вигнати з ООН.
  • Oleg Zaporogec
    Місцева вата допомагає окупантам
  • Oleg Zaporogec
    Бо прокацапські сили у владі
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