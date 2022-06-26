Ракетний удар по м.Сарни: під завалами знайдено тіло 4-го загиблого. Двоє осіб у важкому стані
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Кількість жертв вчорашнього ракетного удару по цивільних об'єктах у Сарнах на Рівненщині зросла до 4-х осіб.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Рівненської ОВА Віталій Коваль, інформує Цензор.НЕТ.
"Невтішні новини із м.Сарни. Під завалами знайшли ще одного загиблого. Таким чином кількість жертв вчорашнього ракетного удару по цивільних об'єктах зросла до 4-х осіб. Це чоловіки віком від 30 до 51 року. Ще двоє осіб - у важкому стані", - інформує очільник регіону.
Підрозділи ДСНС аварійно-рятувальні роботи завершили. Працюють слідчі.