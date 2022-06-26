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Ракетний удар по м.Сарни: під завалами знайдено тіло 4-го загиблого. Двоє осіб у важкому стані

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Ракетний удар по м.Сарни: під завалами знайдено тіло 4-го загиблого. Двоє осіб у важкому стані
Кількість жертв вчорашнього ракетного удару по цивільних об'єктах у Сарнах на Рівненщині зросла до 4-х осіб.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Рівненської ОВА Віталій Коваль, інформує Цензор.НЕТ.

"Невтішні новини із м.Сарни. Під завалами знайшли ще одного загиблого. Таким чином кількість жертв вчорашнього ракетного удару по цивільних об'єктах зросла до 4-х осіб. Це чоловіки віком від 30 до 51 року. Ще двоє осіб - у важкому стані", - інформує очільник регіону.

Підрозділи ДСНС аварійно-рятувальні роботи завершили. Працюють слідчі.

Також читайте: Рашисти зруйнували ракетами дві СТО у місті Сарни. 3 людей загинули, 4 поранені, - Рівненська ОВА. ВIДЕО

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Топ коментарі

  • Valter Valter
    Вы ничего не панимаете. Просто путену нужно сохранить литсо и дать ему пабедить
  • Анатолий К 65c6a92d
    пан Васько розуміє, що світ передусім переживає за себе, чи можливо Вася вліз би в чиюсь війну, якщо його попередила якась сторона, що вдарить по його країні, якщо він влізе? Тому Васько має розуміти і запитували у свого Президента, який мав зробити свої ракети і своє ППО, а не піаритися на "Великому бузівництві", яке тільки на одну рекламу (бігборди во всій Україні) забрали фінансування на 10 дивізіонів ракетних комплексів "Грім 2". А Президентову Вася був до одного місця, він бажав попіаритися на дорогах, щоб його знову вибрали президентом, все навіть розганяли рекладу, що всі 30 років крали, а Володя хоч щось зробив. Видно, що при Володі розбили все те, що зробили ще прадіди.
  • Вася Быколог
    А Світ спокійно спостерігає як ні за що вбивають людей.
    Замість допомогти знищити агресора чи дати зброю та ПРО.
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