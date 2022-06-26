Окупанти в Енергодарі намагаються зміцнити свої позиції: укріплюють окопи поруч із захопленою ЗАЕС. КАРТА
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У тимчасово захопленому Енергодарі російські військові намагаються зміцнити свої позиції та риють окопи.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє телеграм-канал Енергодар.
"Стало відомо, що 24 червня вони укріплювали окопи поруч із захопленою Запорізькою АЕС. Зокрема, "побудували" фортифікаційні споруди", - йдеться в дописі.
Також зазначається, що поруч із селищем Мічурина (Василівський район) помічено реактивну систему залпового вогню.
"Тож, ці потвори цілком серйозно готуються до бойових дій поруч із найбільшим ядерним об’єктом Європи. І готуються до оборони, бо розуміють, що ЗСУ вже дуже скоро звільнить Енергодар і ЗАЕС", - йдеться в повідомленні.