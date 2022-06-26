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Окупанти в Енергодарі намагаються зміцнити свої позиції: укріплюють окопи поруч із захопленою ЗАЕС. КАРТА

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У тимчасово захопленому Енергодарі російські військові намагаються зміцнити свої позиції та риють окопи.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє телеграм-канал Енергодар.

"Стало відомо, що 24 червня вони укріплювали окопи поруч із захопленою Запорізькою АЕС. Зокрема, "побудували" фортифікаційні споруди", - йдеться в дописі.

Також зазначається, що поруч із селищем Мічурина (Василівський район) помічено реактивну систему залпового вогню.

"Тож, ці потвори цілком серйозно готуються до бойових дій поруч із найбільшим ядерним об’єктом Європи. І готуються до оборони, бо розуміють, що ЗСУ вже дуже скоро звільнить Енергодар і ЗАЕС", - йдеться в повідомленні.

Окупанти в Енергодарі намагаються зміцнити свої позиції: укріплюють окопи поруч із захопленою ЗАЕС 01

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Топ коментарі

  • Vlad Lancev
    Мабуть з тієї ж причини що розмінували Чонгар.
  • Андрей Лавриненко e607e4e3
    Кто-то умный до вторжения приказал Залужному отвести войска. Енергодар конкретно армия не защищала. И хорошо бы Залужному пояснить сей казус, и с Мелитополем, Херсоном, Бердянском. Был ли у него приказ. Всякий школьник знал, что РФ будет пробивать сухопутный коридор в Крым. Тут либо Зеленской не знал, что значит "дебил", либо знал, что значит "предатель".
  • Андрей Лавриненко e607e4e3
    Гм, это один меленький вопрос из многих сотен вопросов, как зеленая банда устроила Украине 1941 год.
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