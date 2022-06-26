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Мати врятованої з-під завалів у Києві дівчинки - громадянка РФ. Жінку затиснуло бетонною плитою, її намагаються дістати, - Геращенко. ВIДЕО

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Мати врятованої з-під завалів у Києві дівчинки - громадянка РФ. Жінку затиснуло бетонною плитою, її намагаються дістати, - Геращенко. ВIДЕО
Наразі рятувальники дістають з-під завалів матір дівчинки, яку раніше передали медикам. Жінку затиснуло бетонною плитою, втім вона наразі жива.

Про це повідомив у телеграм-каналі радник глави МВС Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Жінка, затиснута бетонною плитою після удару ракети, - громадянка Росії. Путін вбив її чоловіка і покалічив дочку. Рятувальники продовжують розбір завалів, щоб витягнути поранену громадянку Росії", - йдеться у повідомленні.

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Топ коментарі

  • Valter Valter
    Как я уже говорил, никто в мире не убил столько рузкоязычных как путин и сталин
  • dandy NeinRusSchwein
    А почему только Путин виноват?

    Кто привел УДМУРТСКОГО ШИЗОФРЕНИКА во власть? Кто дал ему мандат на уничтожение ГРОЗНОГО? войны в Сирии, Грузии, Украине?

    ВСЕ КОЗЛОРЫЛЫЕ СВИНОСОБАКЕНЫ ВИНОВАТЫ...
  • SuperVsirf .
    чому усі ці речники від влади такі огидні?? подоляк, геращенко, арестович, арахамія, ...
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