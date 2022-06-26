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Ракетний удар по Києву було завдано з регіону Каспійського моря, - Повітряні Сили ЗСУ

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Ракетний удар по Києву було завдано з регіону Каспійського моря, - Повітряні Сили ЗСУ
Російські окупанти б'ють по території України, зокрема, з регіону Каспійського моря.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ.

"Стратегічні бомбардувальники - ТУ-95 та Ту-160, якими завдали удару по Київщині сьогодні. Ці бомбардувальники застосовують з району Каспійського моря, в районі Астрахані вони звідти злітають. ... Ракети, які вони запускають можуть летіти на відстань 5 500 км, тобто їм (літакам. - Ред.) залітати до нас абсолютно не обов'язково. Їм треба просто злетіти в повітря, вийти на бойовий курс і випустити ті ракети.

Таких ракет було від 4 до 6 сьогодні. Наша ППО спрацюцвала, частину ракет було збито", - сказав він.

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Топ коментарі

  • Garry Grant
    Самая непыльная работёнка у кацапских военных преступников, пилотирующих те самолёты. Кто? Что? Концов не найти. Просто придется их убивать в алфавитном порядке по спискам авиаполков.
  • Volodymyr Volodymyr 47e311b5
    як це вплине на частоту ракетних ударів із Московії по Україні? Чи ми вже в НАТО?
  • Валентина Саюн c856325a
    Тільки Десна? Яворівський, другі ,знаєте які... хтось наводить,а буданов коментує ,замість знайти і знешкодити. Та і кораблі як стояли так і стоять. Україна мовчить
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