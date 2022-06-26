Захоплення РФ Сєверодонецька - значний успіх, але це ще не увесь Донбас, - розвідка Британії

Розвідка Великої Британії оцінює захоплення російською армією Сєверодонецька як значне досягнення, але зауважує, що це лише одне з багатьох завдань у заявленій меті РФ вийти на кордони Луганської і Донецької областей.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це йдеться в огляді британської розвідки за 26 червня.

Зазначається, що більшість українських захисників, найімовірніше, залишили оборонні позиції у Сєверодонецьку.

"Захоплення Росією міста є значним успіхом у межах її зменшених цілей війни (виходу на кордони Донецької і Луганської областей. – Ред.). Це важливий промисловий центр і він має стратегічне розташування на Сіверському Донці. Проте це тільки одне з низки непростих завдань, які Росії доведеться виконати задля захоплення всього Донбасу. Це, у тому числі, наступ на Краматорськ і підтримання основних ланцюжків постачання до Донецька", - зазначає британська розвідка.

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