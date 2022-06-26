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Захоплення РФ Сєверодонецька - значний успіх, але це ще не увесь Донбас, - розвідка Британії

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Захоплення РФ Сєверодонецька - значний успіх, але це ще не увесь Донбас, - розвідка Британії
Розвідка Великої Британії оцінює захоплення російською армією Сєверодонецька як значне досягнення, але зауважує, що це лише одне з багатьох завдань у заявленій меті РФ вийти на кордони Луганської і Донецької областей.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це йдеться в огляді британської розвідки за 26 червня.

Зазначається, що більшість українських захисників, найімовірніше, залишили оборонні позиції у Сєверодонецьку.

"Захоплення Росією міста є значним успіхом у межах її зменшених цілей війни (виходу на кордони Донецької і Луганської областей. – Ред.). Це важливий промисловий центр і він має стратегічне розташування на Сіверському Донці. Проте це тільки одне з низки непростих завдань, які Росії доведеться виконати задля захоплення всього Донбасу. Це, у тому числі, наступ на Краматорськ і підтримання основних ланцюжків постачання до Донецька", - зазначає британська розвідка.

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Топ коментарі

  • Sinopticos
    Может кому-то и успех, но недавно с беженцами из Северодонецка общался, разнесли все им и родным...дома и квартиры, все практически сгорело, одни маты и слеза от такого "успеха" ненормального российского дикого стада.
  • Eques Patriam
    Як бачимо зброї та *********** від партерів катастрофічно мало.

    Можна стверджувати що гарантії безпеки через відмову від атомної зброї не виконуються, а вони лиш спасають себе щоб потім не бути наступними.
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