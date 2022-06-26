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G7 заборонить імпорт російського золота, - Байден

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G7 заборонить імпорт російського золота, - Байден
Президент США Джо Байден повідомив, що "Велика сімка" запровадить ембарго на імпорт російського золота.

Про це американський лідер повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Разом із G7 ми заборонимо імпорт російського золота - основного експорту, який приносить росії десятки мільярдів доларів", - наголосив Байден.

За словами президента США, раніше вже було запроваджено небачені раніше заходи щодо Путіна з метою запобігання отримання Росією коштів на фінансування війни в Україні.

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Топ коментарі

  • Konsatntin Kotsan
    Введіть санкції проти третіх країн, які купляють у РФ нафту і газ, а також обов'язкові мита на ці товари, щоб РФ не отримувала більше 20$ за барель нафти.
  • 5 копійок
    Зеля обіцяв зліпити їх з асфальту.
  • Ярослав Викторович
    Не хочу брехати, але більше третина золота на світовому ринку - рашистське. Щось таке пригадую... Звісно, що одна ця заборона не буде мати великого ефекту. Але ще одна копійка з рашистського бюджету.
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