G7 заборонить імпорт російського золота, - Байден
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Президент США Джо Байден повідомив, що "Велика сімка" запровадить ембарго на імпорт російського золота.
Про це американський лідер повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.
"Разом із G7 ми заборонимо імпорт російського золота - основного експорту, який приносить росії десятки мільярдів доларів", - наголосив Байден.
За словами президента США, раніше вже було запроваджено небачені раніше заходи щодо Путіна з метою запобігання отримання Росією коштів на фінансування війни в Україні.