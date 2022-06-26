Окупанти стягують сили на Слов’янському напрямку і спробують повторити сценарій Маріуполя та Сєверодонецька, - Кириленко

Російські війська накопичують сили у Слов’янському напрямку, вони не змінюють тактику і спробують повторити сценарій Маріуполя та Сєверодонецька. Проте ЗСУ вже готові їх тут зустріти.

Про це повідомив в ефірі національного телемарафону начальник Донецької ОВА Павло Кириленко, передає Цензор.НЕТ.

"Спостерігаємо накопичення живої сили, важкої броньованої техніки і артилерії на Слов’янському напрямку. Ворог застосовує свою тактику і намагається посунутися ближче до лінії нашої оборони для того, щоб окрім ракет, літаків, які вони системно використовують на Донеччині, використовувати ствольну артилерію для обстрілів міста. Тактику росіяни не змінюють, ми бачили, що відбувалося в Маріуполі та в Сєверодонецьку, тому з Слов’янськом готуємося до будь-якого сценарію. Але те, що ми зробили на Донеччині, воно з тактичної точки зору та нашої оборонної стратегії робить все можливе, щоб не дати ворогові використати таку тактику, але він все одно буде її застосовувати. Ми готові і будемо стояти стільки, скільки потрібно", - сказав Кириленко.

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