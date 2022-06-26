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Україна потребує підтримки G7 більше, ніж будь-коли, - Джонсон

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Україна потребує підтримки G7 більше, ніж будь-коли, - Джонсон
Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що надалі підтримуватиме Україну на кожному кроці.

Про це він повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Зараз не час відмовлятися від України, вони потребують підтримки і рішучості G7 більше, ніж будь-коли", - наголосив він.

"Велика Британія буде і надалі підтримувати Україну на кожному кроці, тому що ми знаємо, що їхня безпека - це наша безпека, а їхня свобода - це наша свобода", - додав британський прем'єр.

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Топ коментарі

  • Right Right 2d264255
    Мені здається що Джонсон робить більше для України ніж Зеленський
  • Paul Foxen
    та більше будь-кого з політиків України за всі 30 років
  • Чайка Київ
    В тому то і річ, що він не вдає з себе нарциса, він ним і є. Саме тому не звільнений ніхто, ні дерьмак ні радники дерьмака.
    Нарцис вважає, що він не може помилятися.
    І в знищеній обороноздатності та економіці криїни винні обставини і Захід, та не Боневтік і його фсбшна шобла з ОПи.
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