Ракетний удар по Києву: попередньо, 1 людина загинула, четверо - госпіталізовані

По факту ранкового ракетного обстрілу центру Києва розпочато кримінальне провадження.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

"За процесуального керівництва Київської міської прокуратури розпочато розслідування у кримінальному провадженні за фактами порушення законів та звичаїв війни, а також посягання на територіальну цілісність і недоторканність України (ч. 2 ст. 438 КК України, ч. 3 ст. 110 КК України)", - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, зранку 26 червня 2022 року збройні сили РФ здійснили обстріл центрального району м. Києва.

Як зазначається, ракетними ударами пошкоджено 9-поверховий житловий будинок та прилегла інфраструктура. У будинку сталося загоряння із частковим руйнуванням 7, 8 та 9 поверхів.

За попередніми даними, одна людина загинула. Госпіталізовано чотирьох постраждалих, у тому числі жінку та дитину, врятованих з-під завалів.

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"Інформація щодо загиблих і постраждалих уточнюється. На місці події триває рятувальна операція. Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі ГУ СБУ в м. Києві та Київській області", - резюмують у Офісі генпрокурора.