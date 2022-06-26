"Яке вбивче боягузтво", - посол Британії Сіммонс про обстріл Києва
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Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс назвала ракетні удари по Києву в неділю, 26 червня, вбивчим боягузтвом.
Як передає Цензор.НЕТ, про це вона написала у Твіттер.
"Київ був обстріляний. Під прицілом - житловий район. Там немає нічого військового. Яке вбивче боягузтво", - зазначила Сіммонс.
#Kyiv was shelled overnight by 🇷🇺. A residential district was targeted. Nothing military to see there. What murderous cowardice. pic.twitter.com/wnswqbeLcY— Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) June 26, 2022