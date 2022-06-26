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"Яке вбивче боягузтво", - посол Британії Сіммонс про обстріл Києва

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Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс назвала ракетні удари по Києву в неділю, 26 червня, вбивчим боягузтвом.

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона написала у Твіттер.

"Київ був обстріляний. Під прицілом - житловий район. Там немає нічого військового. Яке вбивче боягузтво", - зазначила Сіммонс.

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Топ коментарі

  • Артм Воронцов
    це кацапи вяличием називають.....
  • Валентина Саюн c856325a
    Досить ділити Україну на спальні райони і військові частини. Ворог вбиває українців на українській землі.
  • Sophia-Maria Duglass
    Треба вигнати всіх кацапів із Лондону ‼️‼️
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