Кулеба про обстріл Києва: Саміт G7 повинен відповісти новими санкціями та важчим озброєнням для України

Глава МЗС Дмитро Кулеба прокоментував обстріл Києва російськими окупантами.

Про це він повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ

"Їй 7 років. Українська дитина мирно спала в Києві, поки російська крилата ракета не підірвала її будинок. Багато інших по всій Україні перебувають під обстрілами. Саміт G7 повинен відповісти новими санкціями проти Росії і важчим озброєнням для України. Хворий імперіалізм Росії потрібно перемогти", - йдеться в повідомленні.

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