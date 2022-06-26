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Кулеба про обстріл Києва: Саміт G7 повинен відповісти новими санкціями та важчим озброєнням для України

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Глава МЗС Дмитро Кулеба прокоментував обстріл Києва російськими окупантами.

Про це він повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ

"Їй 7 років. Українська дитина мирно спала в Києві, поки російська крилата ракета не підірвала її будинок. Багато інших по всій Україні перебувають під обстрілами. Саміт G7 повинен відповісти новими санкціями проти Росії і важчим озброєнням для України. Хворий імперіалізм Росії потрібно перемогти", - йдеться в повідомленні.

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Кулеба про обстріл Києва: Саміт G7 повинен відповісти новими санкціями та важчим озброєнням для України 01

Топ коментарі

  • Бенина Мама
    Эти уроды и обстреливают Киев и друге города "в честь" саммита G-7. Санкции- это хорошо, но бешеную собаку надо усыпить всем миром, а не играться в бесконечные санкции.
  • 18c49ed2
    Так это и был спич ***** именно для саммита G7 - "Мне на все абсолютно насрать. Я готов убивать все и всех ради своих целей". Отморозок и моральный урод у руля власти орды.
  • Yakov Yakov
    з путіним треба зробити теж саме , що з усамою бен ладеном.
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