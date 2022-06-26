У нових методичках ФСБ російських чиновників вчать правильно хвалити Путіна, - СБУ

СБУ перехопила нові методички ФСБ: у них російських чиновників вчать правильно хвалити Путіна та коментувати війну в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал СБУ.

Зазначається, що документ має примітку "до неухильного використання". Співробітники СБУ перехопили його під час розсилки секретними каналами зв’язку до федеральних органів виконавчої влади РФ.

"Саме за цими тезами мають готувати свої виступи російські чиновники, артисти та спортсмени. Ним послуговувалися і на концерті в Лужніках у березні, і на Економічному форумі у Петербурзі у червні.

Один із головних наказів ФСБ - хвалити Путіна. Адже це він нібито "особисто захистив Росію від знищення, а росіян – він стояння на колінах".

А для більшої переконливості аналітики ФСБ наводять цілий блок "найчеснішої статистики" про захмарну підтримку російського диктатора та перелічують аргументи, щоб росіяни не боялися дефолту та міжнародних санкцій.

Росія може продовжувати брехати своїм громадянам і розповідати, "як у них все добре", але правда в тому, що армія РФ вбиває мирних українців", - йдеться в повідомленні СБУ.

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