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Ракетні удари по Києву - це навмисна ескалація та сигнал саміту G7, - експрем’єр Швеції Більдт

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Ракетні удари по Києву - це навмисна ескалація та сигнал саміту G7, - експрем’єр Швеції Більдт
Колишній прем’єр-міністр Швеції Карл Більдт вважає, що ракетний удар по Києву ніщо інше як навмисна ескалація з боку Росії.

Про це він повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Важко розцінювати ранковий ракетний обстріл житлових кварталів Києва аніж, як навмисну ескалацію та сигнал для сьогоднішньої зустрічі G7 в Ельмау", - пояснив Більдт.

Нагадаємо, 26 червня російські окупанти обстріляли 9-поверховий будинок у Києві.

Відомо, що 1 людина загинула, а 4 - госпіталізовано.

Читайте: Кулеба про обстріл Києва: Саміт G7 повинен відповісти новими санкціями та важчим озброєнням для України

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Топ коментарі

  • Виктор Паплинский
    Ракети летіли з Бєларусі. МЗС України спроможне направити офіційну ноту державі Білорусь?

    Нота - офіційне підтвердження - яка країна почала агресію першою.
  • Viacheslav Eremin
    Арестович вчора *******, що нас Беларусь намагається СПРОВОКУВАТИ на відповідь
    але ми на провокації не піддамось ні за що й ніколи !!!
    а то Путін нападет? Або що? Щось я піздежа Арестовича так й не зрозумів
  • Viacheslav Eremin
    цікаві правила гри:
    Україна - мішень у тірі, нас можна знищувати безкарно
    але ми відповідати не маємо права
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