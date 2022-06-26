Ракетні удари по Києву - це навмисна ескалація та сигнал саміту G7, - експрем’єр Швеції Більдт

Колишній прем’єр-міністр Швеції Карл Більдт вважає, що ракетний удар по Києву ніщо інше як навмисна ескалація з боку Росії.