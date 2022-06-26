Ракетні удари по Києву - це навмисна ескалація та сигнал саміту G7, - експрем’єр Швеції Більдт
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Колишній прем’єр-міністр Швеції Карл Більдт вважає, що ракетний удар по Києву ніщо інше як навмисна ескалація з боку Росії.
Про це він повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.
"Важко розцінювати ранковий ракетний обстріл житлових кварталів Києва аніж, як навмисну ескалацію та сигнал для сьогоднішньої зустрічі G7 в Ельмау", - пояснив Більдт.
Нагадаємо, 26 червня російські окупанти обстріляли 9-поверховий будинок у Києві.
Відомо, що 1 людина загинула, а 4 - госпіталізовано.