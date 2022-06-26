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Великі колони ворожої техніки рухаються через Маріуполь у західному напрямку, - Андрющенко

28 095104
Великі колони ворожої техніки рухаються через Маріуполь у західному напрямку, - Андрющенко
Вже кілька днів поспіль колони військової техніки їдуть через Маріуполь.

Про це повідомив у телеграмі радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

"Четвертий день поспіль крізь Маріуполь рухаються великі колони військової техніки в західному напрямку. В місті залишається обмежений військовий корпус, здебільшого для охорони потенційних військових об’єктів (порт, заводи, залізниця). Настрої окупантів "переможними" не назвати. Покинути вже насиджене місце біля моря заради фронту - не найкраща перспектива", - написав Андрющенко.

Також читайте: Росіяни поширюють інформацію про знесення будинків у Маріуполі, щоб повернути людей у місто, - Андрющенко

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Топ коментарі

  • Враг рода человеческого 666
    Може краще асфальтоукладчику рот прорідити?
  • Кремень
    Я думаю,що за таку пораду захисник України твій рот від зубів звільнив би з пів оберту.
  • Alexander Savely
    "зуб даю!" - ну и где наш зуб?

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