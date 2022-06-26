Обстріл ядерної установки "Джерело нейтронів" у Харкові: Небезпеки для населення немає

Небезпеки для населення через черговий обстріл військами РФ ядерної установки "Джерело нейтронів" у Харкові немає.

Про це заявив очільник ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Наразі хочу запевнити всіх мешканців Харкова та області, що небезпеки внаслідок обстрілу немає. Ми ситуацію постійно моніторимо. Але це вже не перше влучання в той район, де знаходиться науково-дослідний інститут", - пояснив він.

За словами Синєгубова, важко сказати, чи це цілеспрямований обстріл, чи випадкові потрапляння. Він уточнив, що селище П’ятихатки (адміністративно належить до Київського району Харкова), де знаходиться установка, під вогнем загарбників перебуває із 24 лютого.

"Коли ми фіксуємо щодня влучання в житлові будинки, лікарні, школи, то не виключено, що йдеться про намір завдати цивільному населенню ще більшої шкоди", - додав глава ОВА.

Нагадаємо, 25 червня російські окупанти обстріляли ядерну підкритичну установку "Джерело нейтронів" у Харкові.

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