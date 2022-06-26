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Якщо Україна втратить статус кандидата на членство в ЄС через зрив призначення голови САП, то відповідати доведеться Зеленському, - журналіст Ніколов

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Якщо Україна втратить статус кандидата на членство в ЄС через зрив призначення голови САП, то відповідати доведеться Зеленському, - журналіст Ніколов
В разі зриву призначення очільника САП Україну можуть позбавити статусу кандидата на членство в Євросоюзі.

Про це у Facebook повідомив журналіст Юрій Ніколов, інформує Цензор.НЕТ.

"В пятницю мене на одному з телеефірів допитували: "Чи розблокує Офіс Президента призначення керівника САП як то значиться в кандидатських умовах до Євросоюзу?"

А я не те що петляв, а чесно казав, що єрмаковські уроди встануть на вуха, але будуть пручатись. І так само Зеленський має стояти на стрьомі. Бо якщо це призначення буде зірвано, то Україна втратить кандидатський статус. І тоді вже Зеленський особисто буде змушений відповідати роздратованим українцям чому він про#бав історичний шанс. Бо міжнародка - це його трек у Офісі Президента. Зеленський особисто є обличчям нашої міжнародної політики", - йдеться в повідомленні.

Журналіст нагадав словам віце-прем'єра Ольги Стефанішиної, яка заявила, що статус кандидата на членство в ЄС не заберуть.

"Маємо заяву віце-премєрки Стефанішиної, що кандидатський статус у нас не заберуть, якби українська влада не провалила умови. Така собі мантра для особисто Зеленського: "Володя, не сси, нічого не буде". А далі все просто. Так і не призначать керівником САП переможця конкурсу, який був керівником слідства по корупційній справі Татарова. Влаштують новий цирк на дроті. І будуть сподіватись що Євросоюз проковтне пілюлю.

До речі, в Кремлі 23 лютого так само сподівались, що Європа проковтне напад Роіссі на Україну. Але отримали по п#здюлятору. Так само отримають і ушльопки з Банкової. Мамкіни стратеги", - підсумував Ніколов.

Також читайте: Призначення голови САП - умова збереження статусу кандидата на членство в ЄС, - Рада громадського контролю НАБУ

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Топ коментарі

  • олег иванов 9d1a2ffb
    Угу..Этот хрипатый поц уже столько законов нарушил-и что?Сильно отвечает?
    Баба Беня умирает со смеху.
  • Bat'kowic Pablo
    Ви не можете жити в одній країні з олігархатом і бути повністю "незалежним" від нього. А в нас ще той олігархат - весь має партійне-гебітське-комсомольське походження.
    В нас був Президент, який залежав дещо меншою мірою, але вибрали бєніного "боневтіка". Бо по більшості каналів кілька років крутили путинське "хто завгодно, аби не Порошенко".
    Маємо.
  • Ярослав Рябченко
    татаров не Мариуполь, его зеленский не сдаст
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