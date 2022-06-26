Новини • Агресія Росії проти України, Війна

Сьогоднішній обстріл Києва - це "меседж" саміту G7, - Лінкявічюс

7 11613
Колишній міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс вважає сьогоднішній обстріл Києва "меседжем" світовим лідерам, які беруть участь у саміті країн Групи семи у Німеччині.

Про це політик написав у Твіттері, передає Цензор.НЕТ.

"Російські ракети сьогодні вдарили по житлових кварталах у центрі Києва. Це "меседж" і нагадування до саміту G7, що відбувається у замку Ельмау в Німеччині", - зазначив Лінкявічюс.

Політик наголосив, що сьогодні Росія - це "хвороба, яку треба відповідно лікувати".

"Не має бути жодних компромісів чи перемовин. Треба блокувати все, поки воєнна машина (РФ. – ред.) не вийде з ладу", - заявив він.

Також читайте: Ракетні удари по Києву - це навмисна ескалація та сигнал саміту G7, - експрем'єр Швеції Більдт

Також читайте: Кулеба про обстріл Києва: Саміт G7 повинен відповісти новими санкціями та важчим озброєнням для України

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Ksenia VB
    Політик наголосив, що сьогодні Росія - це "хвороба, яку треба відповідно лікувати"
    Джерело: https://censor.net/ua/n3350306

    Найкращий лікар для роіські - патологоанатом
  • Мобильный крематорий
    Політик наголосив, що сьогодні Росія - це "хвороба, яку треба відповідно лікувати".
    ========================================================
    И лекарство здесь только одно - это огонь и меч. Для победы нужны два фактора: оружие и решимость. Решимости у Украины на несколько стран хватит, а вот с оружием беда. После победы Украине необходимо будет поднимать военпром и клепать боеприпасы без передышки. Просто, чтобы были.
  • Светлана Круп
    Россия - рак человечества. Как его лечат? Вырезают, а потом облучают химией, что бы заново не проросло.
    А не переговариваются с ним и послания отправляют.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини