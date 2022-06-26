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Захід має зберігати єдність для протистояння Росії, - Байден

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Захід має зберігати єдність для протистояння Росії, - Байден
Президент США Джо Байден під час зустрічі з канцлером ФРН Олафом Шольцем нагадав про важливість збереження Заходом єдності для протистояння Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми маємо триматися разом", - наводять європейські ЗМІ слова Байдена, який перебуває в Баварії для участі в саміті G7.

На думку Байдена, в Москві сподівалися, що західні країни не зможуть уникнути розбіжностей.

"Проте цього не сталося і не станеться", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми залишаємось єдиними, це чітке послання Путіну, - Шольц зустрівся із Байденом

Топ коментарі

  • Vadim Dumij
    Это дерьмо про " единство " начинает раздражать. Как попугаи. Вы или против Гитлера 2.0 или нет. Третьего не дано. Нужно оружие, много оружия.
  • Konsatntin Kotsan
    Захід вже давно все просрав, перенісши виробництво більшості товарів в комуністичний Китай.
  • Михаил Сомов e93c7ea8
    Лучше держать за яйца)
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