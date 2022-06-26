Захід має зберігати єдність для протистояння Росії, - Байден
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Президент США Джо Байден під час зустрічі з канцлером ФРН Олафом Шольцем нагадав про важливість збереження Заходом єдності для протистояння Росії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Ми маємо триматися разом", - наводять європейські ЗМІ слова Байдена, який перебуває в Баварії для участі в саміті G7.
На думку Байдена, в Москві сподівалися, що західні країни не зможуть уникнути розбіжностей.
"Проте цього не сталося і не станеться", - додав він.