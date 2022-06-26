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Із 2014 року окупанти створили в ОРДЛО понад 200 в'язниць для українців, - Венедіктова

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Із 2014 року окупанти створили в ОРДЛО понад 200 в'язниць для українців, - Венедіктова
Представники окупаційних адміністрації росії в Донецькій та Луганській областях створили понад 200 постійних і тимчасових місць незаконного утримання полонених українських військовослужбовців та цивільних осіб, у тому числі журналістів і волонтерів. Через ці в’язниці вже пройшло понад 4 тисяч осіб, більшість із яких піддавались катуванням та нелюдському поводженню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила Генпрокурор Ірина Венедіктова з нагоди Міжнародного дня підтримки жертв катувань.

"Катівня "Ізоляція" – місце концентрації тортур та знущань. Цього тижня прокурори Офісу Генерального прокурора спільно зі слідчими ГСУ СБУ завершили досудове розслідування стосовно колишнього керівника цієї незаконної в’язниці у м. Донецьку Дениса Куликовського, відомого на прізвисько "Палич". Він постане перед судом після ознайомлення з матеріалами, зібраними слідством про організацію ним допитів, зґвалтувань неприродним способом, катувань електричним струмом, імітацій розстрілу, поміщення на кілька годин у дерев’яну труну забиту цвяхами", - пише Венедіктова.

Вона зазначає, що  днями повідомлено про підозру ще 12 учасникам терористичної організації "ДНР" з числа "оперативних та слідчих працівників" так званого "Міністерства державної безпеки", які на території заводу "Ізоляція" та Донецького апеляційного адміністративного суду з метою примушування потерпілих до надання неправдивих свідчень застосовували до них фізичний вплив та катування струмом. Крім цього, повідомлено про підозру 5 учасникам терористичної організації "ДНР", які систематично застосовували катування та фізичне насильство до утримуваних у Горлівській виправній колонії №27.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На окупованих територіях росіяни створили 20 фільтраційних таборів і в’язниць, - Україна в ОБСЄ

"Після цих фактів неймовірної жорстокості, Україна має показати власною практикою правосуддя, що катування не можуть ставати методом ведення війни, який можна виправдати. Загальна заборона катування стала генетичним кодом, закріпленим через звичаєве право у положеннях щодо захисту прав людини та правилах і звичаях війни. Якщо при цьому сторона конфлікту систематично нехтує міжнародними нормами та зневажає міжнародне право, її представники не зможуть уникнути відповідальності", - підкреслила Генпрокурор.

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Топ коментарі

  • Eques Patriam
    Звичайно. Там було сотні тисяч проукраїнських громадян. Це міф що регіон був проросійським.

    Подібний міф пробувала розганяти росія про Херсон та Херсонщину.

    Ось фото яким проросійським був Донецьк (це майдан там за Україну):







    Але росія всіх переконала, що люди там були за неї, завдяки навезеним військовослужбовця вс рф із сім'ями. Зараз вона таке намагається зробити на Херсонщині.
  • Aziz Samirov
    Ви скільки посадили адептів *****?міняли вбивць на таксистів,давали та даєте умовні терміни зрадникам,я вже писав,що більшість цих потворних чиновників мріє про узкій мір,де вони недоторкані,і ніякої відповідальності та критики,ніякого громадського контролю,тільки сраколизи та холуї.
  • Ksenia VB
    Чому зараз на марафоні замовчують злочини русні, не показують розбиті міста ?
    Готують українців до поступок ?
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