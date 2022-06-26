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Ракетний удар по Черкащині: два прильоти поблизу обласного центру, 1 загиблий, 5 травмованих. Пошкоджено об’єкт інфраструктури

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Ракетний удар по Черкащині: два прильоти поблизу обласного центру, 1 загиблий, 5 травмованих. Пошкоджено об’єкт інфраструктури
Сьогодні ворог завдав ракетних ударів по Черкащині. Зафіксовано два прильоти поблизу обласного центру.

Про це повідомив у фейсбуці глава Черкаської ОВА Ігор Табурець, інформує Цензор.НЕТ.

"Маємо два прильоти поблизу обласного центру. Один загиблий і п'ятеро травмованих. Пошкоджено об’єкт інфраструктури", - зазначив він.

"Укотре наголошую: не публікуйте фото та відео! Не наражайте всіх нас на повторні атаки по локаціях", - додає очільник регіону.

Також читайте: У районі Черкас пролунали 2 вибухи, - ОВА

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Топ коментарі

  • Urs
    Українська народна прикмета: спочатку ти голосуєш за клоуна в косоворотці, а згодом шукаеш бомбосховище. Просто нагадаю, як голосували "шашлики" проти "партії вайні"
  • Борменталь Незабаром
    "уничтожен инфраструктурный обьект", "разрушена школа/больница/музей" - становится уже обыденностью!! самое страшное что за такой нивеляцией всех уничтожений, мы дойдём до ситуации, когда бросить ту же ядерную бомбу будет "чё тут такого особенного"?!
    это всё следствие выбора людей не умеющих просчитать последствий своего выбора
  • Борменталь Незабаром
    ось бачишь, ти, не розуміючи наслідків своїх дій, обрав кокаінового наркомана, який теж не розуміє наслідків своїх дій, звідси маємо те що маємо під постійні обіцянки щось там відвоювати та щось там відбудувати!!
    а минула влада розробляла зброю і перебудовувала армію, яка хочь якось тримає оборону, на відміну від того стройбату що був
    тобі нагадати, як бонєвтЬІк зупинив фінансування ракетних програм?
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