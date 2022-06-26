Ракетний удар по Черкащині: два прильоти поблизу обласного центру, 1 загиблий, 5 травмованих. Пошкоджено об’єкт інфраструктури
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Сьогодні ворог завдав ракетних ударів по Черкащині. Зафіксовано два прильоти поблизу обласного центру.
Про це повідомив у фейсбуці глава Черкаської ОВА Ігор Табурець, інформує Цензор.НЕТ.
"Маємо два прильоти поблизу обласного центру. Один загиблий і п'ятеро травмованих. Пошкоджено об’єкт інфраструктури", - зазначив він.
"Укотре наголошую: не публікуйте фото та відео! Не наражайте всіх нас на повторні атаки по локаціях", - додає очільник регіону.