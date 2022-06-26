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Джонсон і Макрон домовилися активізувати військову допомогу Україні

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Джонсон і Макрон домовилися активізувати військову допомогу Україні
Прем'єр Великої Британії Борис Джонсон і президент Франції Емманюель Макрон у неділю під час зустрічі домовилися активізувати зусилля з постачання військової допомоги Україні.

Про це повідомляє Даунінг-стріт, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Прем'єр-міністр Джонсон і президент Макрон відзначили необхідність підтримувати Україну, щоб посилити її. (...) Макрон привітав триваючу військову підтримку України з боку прем'єр-міністра, лідери домовилися активізувати цю роботу", - йдеться в пресрелізі, поширеному канцелярією Джонсона.

Крім цього, лідери домовилися продовжувати і посилювати тісну співпрацю Лондона і Парижа в таких сферах, як оборона і безпека.

Зустріч Джонсона і Макрона відбулася на полях саміту G7, який проходить 26-28 червня в Баварії.

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Топ коментарі

  • Autorare Autorare
    Просто Макрон зрозумів, що прийдеться рано чи пізно втягуватись у війну
  • stavr
    Борису Джонсону - респект
    а макрон чому примазується?
    слава ЗСУ!
  • ЗА ДЕРЖАВУ ОБИДНО
    В Псковской области РФ пустили под откос грузовой поезд с боеприпасами 26.06.2022, 14:48 16,060
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