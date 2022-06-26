В Росії пропонують брати на службу за контрактом випускників шкіл

Російську армію вперше офіційно зможуть поповнити випускники шкіл без досвіду служби за призовом. Таку поправку рекомендував ухвалити Держдумі РФ парламентський комітет оборони.

Про це пише російська служба BBC, інформує Цензор.НЕТ.

Поправка дозволить укладати контракти з 18-річними відразу після закінчення середньої школи. Зараз для цього потрібно закінчити технікум - звідти виходять як мінімум на рік-два старше та з професією.

Зараз на сайті Міноборони РФ вказано, на які військові посади та з якою освітою можна приймати контрактників - з освітою 11 класів, наприклад, можна стати командиром гранатомета, міномета та танка. Так написано на веб-сайті. Але це стосується тих, хто відслужив не менше трьох місяців строкової служби та вирішив перейти на контракт.

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