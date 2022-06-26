Загроза ракетних обстрілів залишається. Не ігноруйте сигналів повітряної тривоги, - Київська ОВА

Війська РФ продовжують атакувати Україну із повітря.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Київської ОВА.

"Шановні жителі Київщини! Ворог продовжує атакувати мирні населені пункти України з повітря. Тільки вчора по нашій країні було випущено щонайменше 45 ракет. Сьогодні ворог завдав удар також по столиці", - йдеться у повідомленні.

"Загроза ракетних обстрілів залишається. Закликаємо не ігнорувати сигнали повітряної тривоги й бути в укриттях. Бережіть себе. Пам’ятайте, війна триває. Росія нестиме відповідальність за кожний злочин проти українців", - резюмують в Київській ОВА.

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