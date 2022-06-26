Відхід ЗСУ із Сєверодонецька було завершено більш ніж за добу до публікації Бутусова, претензій до нього немає, - командир батальйону "Свобода" Кузик

Командир батальйону "Свобода" Петро Кузик, який обороняв Сєверодонецьк, розповів, що відхід з міста було здійснено більш ніж за добу до того, як відповідну інформацію оприлюднив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

Про це він повідомив в ефірі Радіо НВ, інформує Цензор.НЕТ.

"До того, що інформація з'являється передчасно я ставлю вкрай негативно. До роботи журналістів на передовій - вкрай позитивно. ... Претензії до Бутусова безпідставні. Маневр по виходу ми зробили набагато раніше, наказ прийшов набагато раніше, коли вже всі війська вже вийшли, підірвано склади. ... Після цього, коли все завершилось, десь на наступну добу тільки з'явилось повідомлення Бутусова.

Я так розумію, його не люблять, бо він пише правду на фронті, мав конфлікт з Офісом Президента чи з президентом. Тому на нього всіх собак вішають. ... Я був свідком того, як Бутусов разом зі спецслужбами нашими оперативно дурили ворога і дуже якісно. Це мені особисто допомагало, коли писали спеціальні вкиди, коли писали про фіктивні точки нашої дислокації, щоб ми змогли зманеврувати. Ми разом зі спецслужбами ми через нього (Бутусова. - Ред.) видали фіктивну інформацію, де ми знаходимось. Вони (окупанти. - Ред.) перенесли туди щільність вогню. І це дозволило нам безпечено перейти зі зруйнованих позицій на більш-менш укріплені позиції", - розповів він.

Нагадаємо, що інформацію про те, що ЗСУ відійшли з Сєверодонецька оприлюднив очільник ОВА Сергій Гайдай. Після нього про це повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

Водночас заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що заяви у соцмережах завадили операції з виходу українських військових із Сєверодонецька.

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