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Скасовано декілька приміських поїздів у Черкаській області, - "Укрзалізниця"

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Скасовано декілька приміських поїздів у Черкаській області, - "Укрзалізниця"
З технічних причин Укрзалізниця тимчасово скасовує деякі приміські поїзди.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це "УЗ" повідомляє у Telegram.

За даними "УЗ" сьогодні, 26 червня, не курсуватиме 6074 Шевченка-Гребінка, 6069 Гребінка-Шевченка.

"Приміський поїзд 6063 Гребінка-Шевченка прямуватиме до Золотоноші, поїзд 6070 Шевченка-Гребінка від Золотоноші. На завтра скасовуються рейси 6064, 6070, 6074 Шевченка-Гребінка, а також 6074, 6061, 6063, 6069 Гребінка-Шевченка", йдеться у повідомленні.

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Топ коментарі

  • Fjall_Raven
    мастера гостайны.
  • Валентина Саюн c856325a
    Фото виложила людина в військовій формі. Ті хто приїхав на об'єкт. Не було ні рибаків,ні плавців
  • Dmitry Begemotovich
    Та уже выложили и видео прилета, и последствия. Вы думаете на берегу Днепра в момент прилета ракеты не сидел мужик с удочкой, который потом скинул куратору видео прилета?
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