Поворозник про повторні ранкові вибухи в Києві: Більше влучань не було, це робота ППО
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Вибухи, які чули мешканці Києва після ранкового ракетного удару, були роботою протиповітряної оборони.
Про це заявив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Більше влучань не було... Всі вибухи, які чули після ранкового обстрілу, це робота ППО", - сказав він.
Поворозник також додав, що на лівому березі міста виникла побутова пожежа. Вона не пов'язана з ракетним обстрілом.