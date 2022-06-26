Поворозник про повторні ранкові вибухи в Києві: Більше влучань не було, це робота ППО

Вибухи, які чули мешканці Києва після ранкового ракетного удару, були роботою протиповітряної оборони.

Про це заявив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Більше влучань не було... Всі вибухи, які чули після ранкового обстрілу, це робота ППО", - сказав він.

Поворозник також додав, що на лівому березі міста виникла побутова пожежа. Вона не пов'язана з ракетним обстрілом.

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