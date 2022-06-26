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Поворозник про повторні ранкові вибухи в Києві: Більше влучань не було, це робота ППО

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Поворозник про повторні ранкові вибухи в Києві: Більше влучань не було, це робота ППО
Вибухи, які чули мешканці Києва після ранкового ракетного удару, були роботою протиповітряної оборони.

Про це заявив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Більше влучань не було... Всі вибухи, які чули після ранкового обстрілу, це робота ППО", - сказав він.

Поворозник також додав, що на лівому березі міста виникла побутова пожежа. Вона не пов'язана з ракетним обстрілом.

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Топ коментарі

  • mrSmith
    Прилетіли ракети, яки Кучма передав кацапам!
    Він був такий люб'язний, що передав їх разом з літаками-носіями!
    Також, треба відмітити його заслуги та заслуги Януковича в знищенні системи ППО України: десятки пускових установок, радіолокаторів, радіовисотомірів, систем радіоелектронної протидії, командних пунктів, транспортно-заряджаючих машин, та ракет, були або продані за безцінь, або утилізовані.
  • Aleks_15
    из 14 ракет сбили 10, это хорошо
  • Любовь Стаховская
    Знаємо,знаємо про кнурів оманських.....а не втік ні бєняренигат ,ніХєрло тільки тому , ,що повинен був підписати "капітуляцію"!....а що б трішки потургуватись...ще й медведчука притримали...а тепер дуже-дуже-дуже борються з порошенко...а це щоб СВІТ відмовився від УКРАЇНИ...виконують наративи кремлівської мафії.....а наші НАЙКРАЩІ ВОЇНИ,ВОЛОНТЕРИ,ГРОМАДЯНИ гинуть...як вам спиться,як лізе кусок в горло після того ,що сотворило шоблойобло коломойже і ІЖЕ З НИМИ??? ХЄрло ще сміє вчити Ізраїль....гундосить на увесь світ...а всі знають ,що це курва,зрадники і продовжуть ще....зраджувати...вибухи і є тому підтвердження.
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