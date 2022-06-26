"Влаштуємо верхову їзду з оголеним торсом. Треба показати, що ми жорсткіші за Путіна": Лідери G7 висміяли російського диктатора

Лідери G7 на саміті у Німеччині висміяли Путіна, який полюбляв фотографуватись з оголеним торсом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.

Коли присутні зібралися за столом переговорів прем'єр Великої Британії Борис Джонсон запитав: "Ми знімаємо піджаки?"

Водночас глава уряду Канади Джастін Трюдо запропонував почекати, поки не буде зроблено офіційну фотографію, а Джонсон пожартував: "Ми повинні показати, що ми жорсткіші за Путіна".

Трюдо додав: "Ми влаштуємо показ верхової їзди з оголеними грудьми". Ймовірно він мав на увазі відому фотографію Путіна в 2009 році, де він їде верхи на коні без сорочки.

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн додала: "Верхова їзда - це найкраще".

Також дивіться: Картонний Путін в руках Симоньян: німецькі ЗМІ насміхаються над президентом РФ та економічним форумом в Петербурзі. ВIДЕО