Новини

"Влаштуємо верхову їзду з оголеним торсом. Треба показати, що ми жорсткіші за Путіна": Лідери G7 висміяли російського диктатора

34 105100
"Влаштуємо верхову їзду з оголеним торсом. Треба показати, що ми жорсткіші за Путіна": Лідери G7 висміяли російського диктатора
Лідери G7 на саміті у Німеччині висміяли Путіна, який полюбляв фотографуватись з оголеним торсом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.

Коли присутні зібралися за столом переговорів прем'єр Великої Британії Борис Джонсон запитав: "Ми знімаємо піджаки?"

Водночас глава уряду Канади Джастін Трюдо запропонував почекати, поки не буде зроблено офіційну фотографію, а Джонсон пожартував: "Ми повинні показати, що ми жорсткіші за Путіна".

Трюдо додав: "Ми влаштуємо показ верхової їзди з оголеними грудьми". Ймовірно він мав на увазі відому фотографію Путіна в 2009 році, де він їде верхи на коні без сорочки.

Влаштуємо верхову їзду з оголеним торсом. Треба показати, що ми жорсткіші за Путіна: Лідери G7 висміяли російського диктатора 01

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн додала: "Верхова їзда - це найкраще".

Також дивіться: Картонний Путін в руках Симоньян: німецькі ЗМІ насміхаються над президентом РФ та економічним форумом в Петербурзі. ВIДЕО

Топ коментарі

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    G7 за тролінг-респект,але потрібно ще й дії...
  • Ksenia VB
    В Україну прибув одіозний російський письменник Дмитро Биков. Раніше він зокрема заявляв, що "якщо Одеса буде існувати поза російським контекстом, роль її буде жалюгідною".

    Про візит у Київ відомого "діяча" повідомив активіст Сергій Стерненко у своєму Telegram-каналі.

    "Поки російські ракети летять у наші будинки, до нас у Київ приперся росіянин Дмітрій Биков. Він нам розкаже, як треба жити", - зазначив він.
  • Fjall_Raven
    ***** на лаврюхе )) гундяй под хвостом, поднимается с колен, после падения на спинку ))
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини