"Влаштуємо верхову їзду з оголеним торсом. Треба показати, що ми жорсткіші за Путіна": Лідери G7 висміяли російського диктатора
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Лідери G7 на саміті у Німеччині висміяли Путіна, який полюбляв фотографуватись з оголеним торсом.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.
Коли присутні зібралися за столом переговорів прем'єр Великої Британії Борис Джонсон запитав: "Ми знімаємо піджаки?"
Водночас глава уряду Канади Джастін Трюдо запропонував почекати, поки не буде зроблено офіційну фотографію, а Джонсон пожартував: "Ми повинні показати, що ми жорсткіші за Путіна".
Трюдо додав: "Ми влаштуємо показ верхової їзди з оголеними грудьми". Ймовірно він мав на увазі відому фотографію Путіна в 2009 році, де він їде верхи на коні без сорочки.
Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн додала: "Верхова їзда - це найкраще".