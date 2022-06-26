Автомобілі без глушників у Києві можуть конфісковувати на спецмайданчик, - Центр протидії дезінформації
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Київрада заборонила рух столицею транспортних засобів, у конструкції яких є система випуску відпрацьованих газів з прямотоком та інші вихлопні системи, де відсутній шумопоглинач.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр протидії дезінформації.
Такі обмеження діятимуть до скасування режиму воєнного стану.
"Якщо є переобладнання, яке порушує розділ 31 ПДР, такий транспортний засіб може бути вилучений поліцією на спецмайданчик", - зазначили в ЦПД.