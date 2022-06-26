Автомобілі без глушників у Києві можуть конфісковувати на спецмайданчик, - Центр протидії дезінформації

Київрада заборонила рух столицею транспортних засобів, у конструкції яких є система випуску відпрацьованих газів з прямотоком та інші вихлопні системи, де відсутній шумопоглинач.