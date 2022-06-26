Новини • Війна

Автомобілі без глушників у Києві можуть конфісковувати на спецмайданчик, - Центр протидії дезінформації

3 78742
Автомобілі без глушників у Києві можуть конфісковувати на спецмайданчик, - Центр протидії дезінформації
Київрада заборонила рух столицею транспортних засобів, у конструкції яких є система випуску відпрацьованих газів з прямотоком та інші вихлопні системи, де відсутній шумопоглинач.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр протидії дезінформації.

Такі обмеження діятимуть до скасування режиму воєнного стану.

"Якщо є переобладнання, яке порушує розділ 31 ПДР, такий транспортний засіб може бути вилучений поліцією на спецмайданчик", - зазначили в ЦПД.

Читайте: Під час воєнного стану в Києві заборонено продаж та запуск феєрверків, а також пересування автомобілів без глушника, - Кличко

Топ коментарі

  • FT FT
    Мотоциклисты-гонщики тоже за*бали. Летают под 200км/час от рева не сразу поймешь или сирена воет или очередной гонщик летит в ночной клуб
  • Odessa_1232
    Можно и в Одессе такую акцию, а лучше сразу ЗСУ отдавать
  • Aleks_15
    по всей Украине нужно это делать и не только за глушилки.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини