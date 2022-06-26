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Міжнародна підтримка України викликає у Путіна головний біль, - Шольц

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Міжнародна підтримка України викликає у Путіна головний біль, - Шольц
Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що міжнародна підтримка України викликає у російського диктатора Володимира Путіна "головний біль", про що свідчать чергові обстріли Києва окупантами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.

За словами Шольца, ракетні удари Росії по житлових будинках Києва "демонструють важливість міжнародної єдності у підтримці України".

"Можна з упевненістю сказати, що Путін не зважав на це, і це досі викликає у нього головний біль - величезна міжнародна підтримка України, але, звісно, також мужність і відвага українців у захисті своєї країни", - пояснив канцлер ФРН.

Він зазначив, що ракетний обстріл Києва показує правильну позицію західних країн, які продовжують підтримувати Україну.

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Топ коментарі

  • Fjall_Raven
    лучшее средство от головной боли *****, как и раньше было - гильйотина
  • Clock Feist
    "Он отметил, что ракетные обстрелы Киева показывают правильную позицию западных стран, которые продолжают поддерживать Украину."

    Звучит не очень, и даже дико. Правильная позиция западных стран должна быть такой, чтобы наносить ракетные удары у них не было никакой возможности и без шансов на успешное выполнения подобных задач.
  • Krug J
    Міжнародна допомога повинна викликати у путлєра не головний біль, а дитчайшу СРАЧКУ. Тому пане Чтольц в цій "страві" треба змінити інгредієнти, щоб біль розпочався не в голові, а в сраці у плішивего.
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