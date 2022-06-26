Міжнародна підтримка України викликає у Путіна головний біль, - Шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що міжнародна підтримка України викликає у російського диктатора Володимира Путіна "головний біль", про що свідчать чергові обстріли Києва окупантами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.

За словами Шольца, ракетні удари Росії по житлових будинках Києва "демонструють важливість міжнародної єдності у підтримці України".

"Можна з упевненістю сказати, що Путін не зважав на це, і це досі викликає у нього головний біль - величезна міжнародна підтримка України, але, звісно, також мужність і відвага українців у захисті своєї країни", - пояснив канцлер ФРН.

Він зазначив, що ракетний обстріл Києва показує правильну позицію західних країн, які продовжують підтримувати Україну.

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