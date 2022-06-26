Росія вже вивезла 400 тисяч тонн українського зерна, - Мінагрополітики

за 4 місяці широкомасштабного вторгнення РФ, окупанти вивезли з тимчасово окупованих українських територій щонайменше 400 тисяч тонн зерна.

Як інформує Цензор.НЕТ, з посиланням на заяву першого заступника Мінагро Тараса Висоцького у ефірі проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.

Висоцький зазначає, що, на момент фактичної окупації на даних територіях було близько півтора мільйона тонн зерна.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обстріл Чернігівщини. Зруйноване сховище з зерном та пошкоджена техніка аграріїв, - ДПСУ. ФОТО

"Якщо додати всі кейси, то близько 400 тисяч тонн. Чітко говорити, що з мільйоном тонн, що залишився, ми зможемо тільки після деокупації", – зауважив Висоцький.