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Росія вже вивезла 400 тисяч тонн українського зерна, - Мінагрополітики

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Росія вже вивезла 400 тисяч тонн українського зерна, - Мінагрополітики
за 4 місяці широкомасштабного вторгнення РФ, окупанти вивезли з тимчасово окупованих українських територій щонайменше 400 тисяч тонн зерна.

Як інформує Цензор.НЕТ, з посиланням на заяву першого заступника Мінагро Тараса Висоцького у ефірі проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.

Висоцький зазначає, що, на момент фактичної окупації на даних територіях було близько півтора мільйона тонн зерна.

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"Якщо додати всі кейси, то близько 400 тисяч тонн. Чітко говорити, що з мільйоном тонн, що залишився, ми зможемо тільки після деокупації", – зауважив Висоцький.

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Топ коментарі

  • Frol Fedoroff
    Вкрали, бо у владі зрадники. Інакше, чому не віддали наказ на знищення зернових. Клістрони, Вагнерівці, Херсонщина, Маріуполь, звернута власна ракетна програма - це все один зрадницький ланцюг
  • vterra w
    на шляху якісь мости підірвати
  • мурчик f9673f04
    страна воровка.......******* своей газовой иглой.взяли и закрыли бы все границы с кацапами и странами союзниками кацапни
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