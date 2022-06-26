Росія вже вивезла 400 тисяч тонн українського зерна, - Мінагрополітики
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за 4 місяці широкомасштабного вторгнення РФ, окупанти вивезли з тимчасово окупованих українських територій щонайменше 400 тисяч тонн зерна.
Як інформує Цензор.НЕТ, з посиланням на заяву першого заступника Мінагро Тараса Висоцького у ефірі проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.
Висоцький зазначає, що, на момент фактичної окупації на даних територіях було близько півтора мільйона тонн зерна.
"Якщо додати всі кейси, то близько 400 тисяч тонн. Чітко говорити, що з мільйоном тонн, що залишився, ми зможемо тільки після деокупації", – зауважив Висоцький.