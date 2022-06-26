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Дві російські протикорабельні ракети типу "Онікс" збито в небі над Одещиною, - ОК "Південь"

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Дві російські протикорабельні ракети типу "Онікс" збито в небі над Одещиною, - ОК "Південь"
Протиповітряна оборона збила дві російські ракети над Одещиною.

Про це повідомляє ОК "Південь", інформує Цензор.НЕТ.

"Під прикриттям грози ворог атакував Одещину двома протикорабельними ракетами типу "Онікс", випустивши їх з берегового ракетного комплексу "Бастіон", з території тимчасово окупованого Криму.

Але сили протиповітряної оборони напоготові у будь-який час та за всілякої погоди: обидві ракети знищено на підльоті до Одеси", - йдеться в повідомленні.

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Топ коментарі

  • Only
    Насправді гроза в Одесі була на пару годин раніше, а пару разів бахнуло так неслабо.

    І ось під прикриттям грози, москалі таки запустили дві ракети, сподіваючись, що статична електрика вплине на наші РЛС і ГСН протиракет.

    Але наші таки впорались!
  • Only
    Чув.

    Наші красівчики!

    Вже навіть є фотки збитої ракети:
  • MyronMaG mm
    В Одесі в неділю, 26 червня, тричі лунала повітряна тривога і зафіксований потужний вибух. При цьому підрозділи ППО не застосовувалися, з ракетами впорався український оперативно-тактичний ракетний комплекс Грім.

    Як передає Укрінформ, про це інформує ОК «Південь» в Телеграмі Одеської міської ради.

    «Підрозділи ППО в Одесі не застосовувалися, грім впорався самостійно», - йдеться в повідомленні.

    Грім - український оперативно-тактичний ракетний комплекс на базі твердопаливної балістичної ракети, розроблений КБ «Південне». Комплекс розробляється з 2013 року на базі попередніх розробок за проєктами «Борисфен» та «Сапсан». Радіус дії комплексу заявлено у 280 км, озвучена можливість створення версії з радіусом дії до 500 км. Комплекс призначений для створення щита неядерного стримування агресора.
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