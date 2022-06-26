Дві російські протикорабельні ракети типу "Онікс" збито в небі над Одещиною, - ОК "Південь"

Протиповітряна оборона збила дві російські ракети над Одещиною.

Про це повідомляє ОК "Південь", інформує Цензор.НЕТ.

"Під прикриттям грози ворог атакував Одещину двома протикорабельними ракетами типу "Онікс", випустивши їх з берегового ракетного комплексу "Бастіон", з території тимчасово окупованого Криму.



Але сили протиповітряної оборони напоготові у будь-який час та за всілякої погоди: обидві ракети знищено на підльоті до Одеси", - йдеться в повідомленні.

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