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Український військовий збив гелікоптер окупантів Ка-52 з "Ігли", - Міноборони

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Український військовий збив гелікоптер окупантів Ка-52 з "Ігли", - Міноборони
Російський гелікоптер Ка-52 "Алігатор" збив український захисник за допомогою ПЗРК "Ігла".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

"Наш розрахунок заступив на бойове чергування. Приблизно о восьмій годині ранку, зі сторони противника в небі з’явилося три ворожі Ка-52. Коли вертольоти наблизилися, я навів на ціль свій ПЗРК "Ігла", і здійснив пуск. Ракета влучила у "вертушку". З підбитого "Алігатора" повалив густий чорний дим", - розповів військовослужбовець 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ Назар.

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Топ коментарі

  • Яр Холодний
    Де треба! Тобі все "розкажи, покажи і дай спробувать!"
  • Аметист
    Назар, видимо, не знал, что геликоптер Аллигатор - это новое поколение вертолетов параши, и сбил его старой Иглой.. ((
  • 1sarmat
    ВСУ нанесли новый удар по буровым платформам в Черном море
    Удар был нанесен ракетой.

    В Черном море обстреляна, предположительно ракетой, вышка «Черноморнефтегаза» («вышки Бойко»), которые используются оккупантами.

    По данным канала, удар был нанесен сегодня ночью по самоподъемной плавучей буровой установке (СПБУ) «Таврида».

    Снаряд попал в вертолетную площадку, оставив дыру диаметром почти пять метров.
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