Український військовий збив гелікоптер окупантів Ка-52 з "Ігли", - Міноборони
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Російський гелікоптер Ка-52 "Алігатор" збив український захисник за допомогою ПЗРК "Ігла".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.
"Наш розрахунок заступив на бойове чергування. Приблизно о восьмій годині ранку, зі сторони противника в небі з’явилося три ворожі Ка-52. Коли вертольоти наблизилися, я навів на ціль свій ПЗРК "Ігла", і здійснив пуск. Ракета влучила у "вертушку". З підбитого "Алігатора" повалив густий чорний дим", - розповів військовослужбовець 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ Назар.